Tesla accordo da 4,3 miliardi di dollari per le batterie di LG Energy Solution

Tesla e LG Energy Solution hanno stretto un accordo da 4,3 miliardi di dollari per la fornitura di batterie al litio-ferro-fosfato, da destinare ai sistemi di stoccaggio della casa automobilistica. A fornirle sarĂ la sudcoreana, utilizzando il proprio stabilimento negli Stati Uniti. Come riportato da Reuters e Bloomberg, la collaborazione siglata tra le due aziende porterĂ il colosso di Elon Musk a dipendere meno dai fornitori cinesi. L’obiettivo è quello di non incappare nei dazi americani sulle importazioni dalla Cina. La fabbrica in questione sarĂ quella di LG Energy Solution a Holland, in Michigan, attiva dal maggio scorso nella produzione di celle LFP. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tesla, accordo da 4,3 miliardi di dollari per le batterie di LG Energy Solution

