terribile tsunami onde altissime ed edifici spazzati via video

Un terremoto ha colpito con straordinaria potenza, generando panico e timore tra la popolazione. L’evento sismico, avvenuto nelle prime ore della notte, ha costretto migliaia di persone a lasciare le abitazioni per cercare riparo in aree più sicure, mentre la terra continuava a tremare con violenza. Secondo i dati forniti dal servizio geofisico, la scossa principale ha raggiunto una magnitudo di 8.8 ed è stata registrata a una profondità di 74 chilometri al largo della costa. Il sisma ha prodotto una serie di repliche e ha causato lo sviluppo di un maremoto con onde che hanno raggiunto i 4 metri, colpendo in particolare le coste orientali della regione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Terribile tsunami, onde altissime ed edifici spazzati via