Terremoto scossa fortissima | crollano le pareti delle case

È successo all'improvviso durante il pomeriggio di ieri, 29 luglio 2025; un boato profondo ha attraversato il silenzio, seguito da una scossa lunga e intensa. Le pareti hanno iniziato a vibrare, i vetri a tintinnare, e il terreno a muoversi sotto i piedi. Una scossa di terremoto devastante di magnitudo 5.9 ha scosso l'area, facendo tremare il suolo per chilometri, mentre la popolazione correva all'aperto cercando riparo. Le onde sismiche hanno colpito con forza, facendo cedere le strutture più fragili e lasciando dietro di sé crepe, detriti e un senso diffuso di allerta.

