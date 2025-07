Terremoto scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka Allerta tsunami per Russia Giappone Guam Hawaii Alaska e Ecuador

Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3 metri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador

In questa notizia si parla di: largo - kamchatka - terremoto - scossa

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti - L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 119 chilometri a est di Petropavlovsk a una profondità di 20,7 chilometri

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.7 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti - L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 136 chilometri a est di Petropavlovsk a una profondità di 19 chilometri

Terremoto, scossa di magnitudo 8.7 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii e Alaska - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3 metri

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.7 al largo della Kamchatka: tsunami di 3-4 metri nella regione | Allerta anche per le coste del Pacifico #terremoto #Russia #kamchatka #30luglio Vai su X

Terremoto RUSSIA, forte scossa di magnitudo 6.3 al largo della costa orientale della Penisola di Kamchatka: tutti i dettagli ...Continua Vai su Facebook

Terremoto, scossa di magnitudo 8.7 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska; Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.7 al largo della Kamchatka: tsunami di 3-4 metri nella regione | Allerta anche per le coste del Pacifico; Terremoto di magnitudo 8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska.

Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: scossa devastante e possibile tsunami, allerta in tre Paesi - 0 ha colpito la regione orientale della penisola della Kamchatka, circa 133 km a sud est di Petropavlovsk Kamchatsky. Riporta msn.com

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 7.4 al largo della Kamchatka: scatta l'allerta tsunami - Secondo il Centro tedesco GFZ (German Research Centre for Geosciences), l’evento ha raggiunto ... Segnala msn.com