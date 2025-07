Terremoto magnitudo 8.8 nella Kamchatka allerta tsunami in Russia Giappone e California in Polinesia previste onde di 4 metri

Il sisma si è verificato oggi al largo della Kamchatka, in Russia, a una profondità di circa 21 km. Allerta tsunami nell'area del Pacifico: onde anomale colpiscono Hawaii, Alaska e Giappone. A rischio anche Guam, Cina, Messico, Perù e Ecuador. Per gli esperti è uno dei terremoti più forti mai registrati degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto devastante nel Pacifico: magnitudo 8.8. Milioni in fuga, allerta tsunami in corso. Alle 1:24 ora italiana, un violentissimo sisma ha colpito al largo della Kamchatka, in Russia. Onde anomale alte fino a 5 metri hanno già travolto tratti di costa in Russi

Terremoto Kamchatka e tsunami, erutta vulcano in Russia: evacuazioni in Giappone; Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Paura dalla Russia alle coste del Pacifico per il rischio maremoti nelle prossime ore; Terremoto in Russia e allerta tsunami: i video.

Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka. Allerta tsunami in Giappone, Russia e parte degli Usa - est della penisola, nel Mare di Bering, a una profondità di circa 20 chilometri: secondo l'USGS è stato il più forte a livello mondiale dal disastro di Fukushima ... Segnala msn.com

Terremoto Kamchatka, allarme tsunami: evacuate città in Russia e alle isole Hawaii. In Giappone in corso evacuazione della centrale Fukushima - 8 ha colpito, nella notte, la penisola della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo. Si legge su msn.com