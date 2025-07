Terremoto magnitudo 8.7 in Kamchatka numerosi i feriti

Un terremoto di magnitudo 8.7 in Kamchatka ha provocato "numerosi feriti". Lo riferiscono le autorità locali. "Esorto tutti a stare lontani dalla costa nelle aree a rischio tsunami e ad ascoltare gli annunci degli altoparlanti", ha scritto il governatore della Kamchatka, Vladimir Solodov, su Telegram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terremoto magnitudo 8.7 in Kamchatka, numerosi i feriti

