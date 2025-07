Terremoto le scosse potrebbero durare un mese | Sisma più forte dal 1952

Un violento terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito la penisola russa della Kamchatka, generando onde di tsunami fino a 5 metri e attivando allerta in tutto il Pacifico. Centinaia di migliaia di persone sono state evacuate in Russia, Giappone, Stati Uniti e America Latina, mentre si contano numerosi feriti e danni alle infrastrutture. L’epicentro è stato localizzato al largo di Petropavlovsk-Kamchatsky, e le scosse di assestamento potrebbero continuare per settimane, secondo gli esperti. Leggi anche: West Nile, aumentano casi e morti: come difendersi Una scossa senza precedenti: la più forte in Kamchatka dal 1952. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto, le scosse potrebbero durare un mese: “Sisma più forte dal 1952”

Due lievi scosse di terremoto registrate a Zafferana - Una scossa di terremoto con magnitudo 2.1 è stata registrata alle ore 3 e 05 di questa notte dalla sala operativa dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ad una distanza di 5 chilometri dal centro abitato di Zafferana Etnea.

Terremoto ai Campi Flegrei, tre scosse sentite anche a Napoli: la più forte 4.4. Evacuate scuole e Universit, stop ai treni - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita oggi, martedì 13 maggio 2025, alle ore 12:07 nell?area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli.

Terremoto ai Campi Flegrei, forti scosse - La prima scossa di magnitudo 4.4 alle 12:07 con epicentro a largo del mare di Pozzuoli. La terra trema per 20 secondi sembrati interminabili.

Terremoto Kamchatka, le scosse potrebbero durare un mese: tsunami in Giappone, allerta a Los Angeles. «Sisma più forte dal 1952»

Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka: allarme tsunami dal Giappone alle Hawaii - Scossa violentissima nella penisola russa: evacuazioni, danni e onde fino a 1,3 metri in Giappone. Come scrive cosenzachannel.it

Terremoto magnitudo 8.8 in Kamchatka. Allerta tsunami sulla costa Pacifica. LIVE - Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha reso noto che l'onda più alta registrata finora alle Hawaii era di 1,21 metri ed ha colpito la costa della città di Haleiwa, nella contea di Honolulu. Scrive tg24.sky.it