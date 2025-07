Terremoto Kamchatka panico tra i turisti alle Hawaii | La nave è partita in 600 lasciati sulla terraferma

Il racconto di una turista inglese in fuga dalle Ha√¨waii dopo che √® scattata l'allerta tsunami a seguito del terremoto di magnitudo 8.8 registrato in Kamchatka: "Abbiamo corso verso la nave, ma siamo stati tra gli ultimi. In 600 sono dovuti rimanere sull'isola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: terremoto - kamchatka - nave - panico

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma √® stato registrato al largo della Kamchatka. √ą allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

