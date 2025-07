Terremoto Kamchatka nella zona più sismica del mondo l' Anello di fuoco con Giappone e Aleutine

Nella mattina del 30 luglio 2025, un violentissimo terremoto di magnitudo 8.7 ha colpito la penisola della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo. L?epicentro, situato in mare a circa 130.

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Violento terremoto al largo della penisola di Kamchatka, nell'estremo oriente russo. Secondo il Centro tedesco GFZ (German Research Centre for Geosciences), l'evento ha raggiunto la magnitudo 6.6 ed è avvenuto a una profondità di circa 10 km.

