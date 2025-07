Terremoto Kamchatka le scosse potrebbero durare un mese | tsunami in Giappone allerta a Los Angeles Sisma più forte dal 1952

Il terremoto in Kamchatka, penisola nell'estremo oriente della Russia, è stato il più forte in quell'area dal 1952. Lo sostiene il Servizio di monitoraggio sismico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Terremoto Kamchatka, le scosse potrebbero durare un mese: tsunami in Giappone, allerta a Los Angeles. «Sisma più forte dal 1952»

Violento terremoto al largo della penisola di Kamchatka, nell'estremo oriente russo. Secondo il Centro tedesco GFZ (German Research Centre for Geosciences), l'evento ha raggiunto la magnitudo 6.6 ed è avvenuto a una profondità di circa 10 km.

