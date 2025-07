Terremoto Kamchatka il panico dei turisti alle Hawaii | Abbiamo ricevuto messaggi a raffica siamo corsi sulla nave ma altri non ce l’hanno fatta e sono rimasti a terra Gli hanno detto di cercarsi un rifugio

È stato uno dei terremoti più forti mai registrati al mondo quello che ha colpito la regione della Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia nelle prime ore di mercoledì: magnitudo di 8,8 e successivo tsunami nella regione del Pacifico settentrionale, con onde alte oltre 3 metri. L’allarme tsunami è scattato subito in Giappone, ma anche in Alaska, alle Hawaii e su tutta la costa del Pacifico dagli Stati Uniti fino alla Nuova Zelanda. E alcuni turisti in vacanza alle Hawaii hanno raccontato i momenti di paura: “Eravamo in tour nella zona vulcanica della Big Island. Verso la fine del tour, mentre tornavamo verso la nave, abbiamo iniziato a ricevere segnali di emergenza sui nostri telefoni: ‘Se sei in pericolo immediato, devi allontanarti dalla costa e raggiungere zone più elevate’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto Kamchatka, il panico dei turisti alle Hawaii: “Abbiamo ricevuto messaggi a raffica, siamo corsi sulla nave ma altri non ce l’hanno fatta e sono rimasti a terra. Gli hanno detto di cercarsi un rifugio”

