Terremoto Kamchatka di 8.7 oggi | onde tsunami di 3-4 metri Allerta per Russia Guam Giappone Alaska e Hawaii

Un terremoto di magnitudo 8.7 ha colpito oggi la regione orientale della penisola della Kamchatka, circa 133?km a sud?est di Petropavlovsk?Kamchatsky, una città di 165.000 abitanti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Terremoto Kamchatka di 8.7 oggi: onde tsunami di 3-4 metri. Allerta per Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii

In questa notizia si parla di: terremoto - kamchatka - onde - tsunami

Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: onde tsunami di 3-4 metri. Allerta per Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii - Un terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito oggi la regione orientale della penisola della Kamchatka, circa 133?km a sud?est di Petropavlovsk?Kamchatsky.

Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: scossa devastante, allerta tsunami per Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii - Un terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito oggi la regione orientale della penisola della Kamchatka, circa 133?km a sud?est di Petropavlovsk?Kamchatsky.

Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: scossa devastante, allerta tsunami dalla Russia ad Alaska e Hawaii - Un forte terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito la regione orientale della penisola della Kamchatka, circa 133?km a sud?est di Petropavlovsk?Kamchatsky.

Forte terremoto al largo della Kamchatka orientale. M 7.4. Ecco i dati dell'USGS C'è allerta tsunami, ma non di onde molto alte Vai su Facebook

Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: onde tsunami di 3-4 metri. Allerta per Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii; Terremoto in Kamchatka, la scossa ripresa dagli abitanti. Suonano gli allarmi tsunami; Terremoto al largo della Kamchatka: tremano le case, revocato allerta tsunami.

Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: scossa devastante, allerta tsunami per Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii - 0 ha colpito oggi la regione orientale della penisola della Kamchatka, circa 133 km a sud est di Petropavlovsk Kamchatsky. Come scrive msn.com

Terremoto, scossa di magnitudo 8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska - Il sisma avvenuto a una profondità di 74 chilometri all'1,24 ora italiana con epicentro localizzato a ... Come scrive corriere.it