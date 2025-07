Terremoto Kamchatka 8.8 | onde globali avvertite anche in Friuli

Una scossa devastante ha attraversato il Pacifico nella notte tra il 29 e il 30 luglio: un terremoto di magnitudo compresa tra 8.7 e 8.8 ha colpito al largo della penisola russa della Kamchatka, generando onde di tsunami fino a 4 metri e attivando allarmi in numerose zone costiere, dal Giappone. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

