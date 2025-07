Terremoto in Russia scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka | numerosi feriti | Onde fino a 5 metri nella regione allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti

L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 119 chilometri a est di Petropavlovsk a una profondità di 20,7 chilometri. Evacuata la centrale atomica di Fukushima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: numerosi feriti | Onde fino a 5 metri nella regione, allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti

In questa notizia si parla di: terremoto - russia - scossa - magnitudo

Terremoto, forte scossa nel giorno dei colloqui tra Russia e Ucraina - Mentre a Istanbul si aprivano i primi delicatissimi colloqui tra Russia e Ucraina, un altro evento ha scosso – nel vero senso della parola – la scena.

Terremoto in Turchia, la scossa di magnitudo 5.2 nel giorno dei colloqui diretti Russia-Ucraina - Forte sisma in Turchia. Nel primo pomeriggio di giovedì 15 maggio, alle 15:46 ora locale, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Scossa nel Pacifico C’è stato un terremoto di magnitudo 8,8 al largo della Kamchatka https://linkiesta.it/2025/07/terremoto-magnitudo-88-russia-kamchatka/… via @Linkiesta Vai su X

Una scossa di terremoto di magnitudo 8.8 (Mwpd) è stata registrata al largo della Kamchatka, in Russia. Il sisma ha avuto origine a una profondità di 74... Vai su Facebook

Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka, tra le scosse più forti della storia. Allarme tsunami nel Pacifico; Forte terremoto in Russia, allerta tsunami dal Giappone alle Hawaii; Terremoto in Kamchatka (Russia): l'anello di fuoco del Pacifico e perché questa zona è tra le più sismiche al mondo.

Terremoto Kamchatka, le scosse potrebbero durare un mese: tsunami in Giappone, allerta a Los Angeles. «Sisma più forte dal 1952» - Il terremoto in Kamchatka, penisola nell'estremo oriente della Russia, è stato il più forte in quell'area dal 1952. Come scrive ilmattino.it

Terremoto di magnitudo 8.7 in Kamchatka: onde di 4 metri, allerta tsunami per Russia, Cina, Giappone e la costa ovest degli Usa - La Jma stima che uno tsunami alto fino a 3 metri potrebbe colpire la costa di Hokkaido, nel nord del Giappone, e le isole Ogasawara, nel sud. Si legge su msn.com