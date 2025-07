Terremoto in Kamchtka permane in alcune zone l’allarme tsunami

Il terremoto con scosse di magnitudo 8.8 che ha colpito alle 8,24 locali (poco dopo la mezzanotte in Italia) al largo di Petropavlovsk, la remota penisola russa della Kamchatka é stato uno dei più forti mai registrati. Il sisma ha colpito l’estremo oriente russo innescando un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico. Allarme tsunami rientrato alle Hawaii: persone evacuate possono tornare a casa. In Giappone invece più di due milioni di persone in 229 comuni sono state invitate a evacuare. Terremoto, la situazione in Russia e nel Pacifico. Le autorità russe hanno dichiarato che uno tsunami ha colpito e inondato la città portuale di Severo-Kurilsk, mentre i media locali hanno riferito che uno tsunami alto tra i tre e i quattro metri è stato registrato nel distretto di Elizovsky, in Kamchatka. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Terremoto in Kamchtka, permane in alcune zone l’allarme tsunami

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Paura dalla Russia alle coste del Pacifico per il rischio maremoti nelle prossime ore; Terremoto 8,8 in Kamchatka in Russia, allerta tsunami in tutto il Pacifico; Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka, nella Russia orientale.

Terremoto in Kamchatka di magnitudo 8.7, allerta tsunami onde fino a 4 metri in Polinesia - ha fatto scattare l'allarme tsunami nell'oceano Pacifico, dal Giappone all'America. Segnala ansa.it

Terremoto magnitudo 8.8 in Kamchatka. Allerta tsunami sulla costa Pacifica. LIVE - Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha reso noto che l'onda più alta registrata finora alle Hawaii era di 1,21 metri ed ha colpito la costa della città di Haleiwa, nella contea di Honolulu. tg24.sky.it scrive