Terremoto in Kamchtka lo tsunami colpisce le isole Curili | sommersi edifici e strade

Tre onde di tsunami hanno colpito mercoledì la zona costiera russa di Severo-Kurilsk, il principale insediamento delle isole Curili nel Pacifico, in seguito al forte terremoto avvenuto in Kamchatka. I servizi di emergenza locali hanno pubblicato un video che mostra l’acqua che inonda un stabilimento ittico della zona. I residenti si sono allontanati dalle aree costiere. Mercoledì all’1.25 ora italiana uno dei terremoti più forti al mondo ha colpito l’Estremo Oriente russo, con una scossa di magnitudo 8,8 che ha provocato uno tsunami nella regione del Pacifico settentrionale e ha portato all’emissione di allerte per l’Alaska e le Hawaii. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto in Kamchtka, lo tsunami colpisce le isole Curili: sommersi edifici e strade

In questa notizia si parla di: terremoto - tsunami - isole - curili

Terremoto di magnitudo 7.5 nel Sud del Cile: è allerta tsunami - Il 2 maggio 2025, alle 8:58 ora locale, un potente terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito la regione di Magallanes e dell’Antartide Cilena, nell’estremo sud del Cile.

Terremoto Grecia, scossa di magnitudo 5.9 al largo di Creta: allerta tsunami. Avvertita anche in Sicilia, Puglia e Calabria - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata all'1:51 ora locale (00:51 in Italia) nel Mar Egeo meridionale, al largo dell'isola greca di Creta.

Terremoto di magnitudo 7.5 nel Sud del Cile: è allerta tsunami - Il 2 maggio 2025, alle 8:58 ora locale, un potente terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito la regione di Magallanes e dell’Antartide Cilena, nell’estremo sud del Cile.

+++TERREMOTO IN RUSSIA E ALLERTA TSUNAMI: LE FOTO DALLE ISOLE CURILI+++ Vai su Facebook

Sisma di magnitudo 8.8 in Kamchatka con tsunami: allerta in Giappone, Usa e Pacifico; Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka. Allerta tsunami in Giappone, Russia e parte degli Usa; Forte terremoto in Russia, allerta tsunami dal Giappone alle Hawaii.

Terremoto di magnitudo 8.8 in Russia. Onde tsunami in Giappone e alle Hawaii - La minaccia di uno tsunami causato dal terremoto in Kamchatka è passata nella regione russa vicina all’epicentro ... Segnala ilsole24ore.com

Terremoto magnitudo 8.8 in Kamchatka. Allerta tsunami sulla costa Pacifica. LIVE - Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha reso noto che l'onda più alta registrata finora alle Hawaii era di 1,21 metri ed ha colpito la costa della città di Haleiwa, nella contea di Honolulu. Si legge su tg24.sky.it