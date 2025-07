Terremoto in Kamchatka tsunami sulle coste giapponesi di Kanagawa e Chiba

Uno tsunami colpisce l’area di Kanagawa e Chiba in Giappone dopo che un potente terremoto di magnitudo 8,8 avvenuto al largo della penisola russa della Kamtchatka. Alte onde hanno investito la costa dell’isola settentrionale di Hokkaido e le prefetture di Ibaraki e Chiba, appena a est di Tokyo, come mostrato dalle immagini trasmesse dalla televisione pubblica giapponese NHK. In diverse località è stato consigliato alla popolazione di spostarsi verso i piani alti o zone più elevate e di tenere presente che il pericolo potrebbe protrarsi per più di un giorno: finora non sono stati segnalati danni significativi nei luoghi già colpiti dalle onde dello tsunami. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto in Kamchatka, tsunami sulle coste giapponesi di Kanagawa e Chiba

