Terremoto in Kamchatka | tsunami in Giappone nella la prefettura di Ibaraki

Il potente terremoto di magnitudo 8.8 registrato al largo della Kamchatka, nell’estremo oriente russo ha innescato un allarme tsunami in tutta l’area del Pacifico. Nelle immagini le onde in Giappone a Orai, nella prefettura di Ibaraki. Nel paese l’allerta ha interrotto parzialmente i trasporti. Sono stati sospesi i traghetti che collegano Hokkaido e Aomori, sulla punta settentrionale dell’isola giapponese di Honshu, così come quelli che collegano Tokyo e le isole vicine, e alcune linee ferroviarie locali sono state sospese o ritardate. L’aeroporto di Sendai ha temporaneamente chiuso la pista. Le centrali nucleari giapponesi non hanno segnalato anomalie ma la Tokyo Electric Power Company Holdings, che gestisce la centrale nucleare di Fukushima Daiichi, colpita dallo tsunami del marzo 2011, ha dichiarato che circa 4. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto in Kamchatka: tsunami in Giappone, nella la prefettura di Ibaraki

In questa notizia si parla di: terremoto - kamchatka - tsunami - giappone

