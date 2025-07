Terremoto in Kamchatka terrore tsunami nel Pacifico | la scossa di 8.8 tra le più potenti di sempre Limitati i danni

Dal Giappone agli Usa, dalla Cina fino al Messico e al Perù, molti Paesi sulle coste del Pacifico hanno vissuto una giornata di paura in attesa di un possibile tsunami disastroso dopo un potentissimo terremoto al largo della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, con una magnitudo di 8,8, la più alta registrata negli ultimi 73 anni nella regine e tra le dieci più forti di sempre nel mondo. Al. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terremoto in Kamchatka, terrore tsunami nel Pacifico: la scossa di 8.8 tra le più potenti di sempre. Limitati i danni

