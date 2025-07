I cittadini cercano rifugio sui tetti Mukawa nella prefettura Hokkaido, dopo che l’agenzia meteorologica giapponese ha emesso un allarme tsunami per la costa pacifica del Giappone a seguito del sisma di magnitudo 8.8 registrato in Kamchatka, in Russia all’1.25 ora italiana. L’Agenzia meteorologica giapponese ha dichiarato che una prima onda di tsunami di circa 30 centimetri sulla costa orientale dell’Hokkaido. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha dichiarato che è possibile l’arrivo di onde di 1-3 metri sopra il livello della marea lungo alcune zone costiere delle Hawaii, del Cile, del Giappone e delle Isole Salomone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terremoto in Kamchatka, in Giappone le persone salgono sui tetti per l’allerta tsunami