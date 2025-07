Terremoto in Kamchatka forte terremoto di 8.8 | tsunami nel Pacifico

Uno dei terremoti più forti mai registrati al mondo ha colpito l’estremo oriente della Russia, con epicentro nella penisola della Kamchatka, nelle prime ore di mercoledì, con una magnitudo di 8,8 che ha provocato uno tsunami nella regione del Pacifico settentrionale. Nelle immagini i momenti della scossa a Severo-Kurilsk e i primi soccorsi a Yuzhno-Sakhalinsk. Si registrano diversi feriti. L’allarme è scattato anche in Alaska, alle Hawaii e su tutta la costa del Pacifico fino alla Nuova Zelanda. Le zone russe più vicine all’epicentro hanno segnalato danni ed evacuazioni, e numerosi feriti. Il terremoto, avvenuto alla 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto in Kamchatka, forte terremoto di 8.8: tsunami nel Pacifico

In questa notizia si parla di: terremoto - kamchatka - tsunami - pacifico

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Hawaii, Alaska, Ecuador e la costa ovest Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3 metri

VIDEO | Terremoto nellra regione russa di Kamchatka di magnitudo 8.7. Scattato l'allarme tsunami nell'Oceano Pacifico dalla Russia all'America. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/07/30/terremoto-in-kamchatka-allerta-tsunami-nelloceano-pacifico_ Vai su X

#NEWS - #Terremoto di #magnitudo 8.8 in #Kamchatka, #maremoto con onde di 3 metri. Evacuazioni in #Giappone e alle #Hawaii, allerta #tsunami nell'Oceano #Pacifico, dalla #Russia agli #USA. Riguarda anche #Guam, #Hawaii e #Alaska. Numerosi feriti Vai su Facebook

Terremoto in Kamchatka, allerta tsunami nell'oceano Pacifico; Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatcka: allerta tsunami in Russia, Giappone, Hawaii e Oceano Pacifico; Violento terremoto e tsunami contro la Kamchatka. Le immagini del disastro e dell'allerta maremoto in tutto il Pacifico.

Terremoto in Kamchatka di magnitudo 8.7, allerta tsunami nell'oceano Pacifico - ha fatto scattare l'allarme tsunami nell'oceano Pacifico, dal Giappone all'America. Da ansa.it

Terremoto magnitudo 8.8 in Kamchatka. Allerta tsunami sulla costa Pacifica. LIVE - Uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito l'estremo oriente russo innescando un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico e costringendo a evacuare le coste dalle ... tg24.sky.it scrive