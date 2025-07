Terremoto in Kamchatka e tsunami | cosa è successo?

È stato uno dei terremoti più forti mai registrati quello di magnitudo 8.8 che ha colpito la Kamchatka, penisola scarsamente popolata dell'estremo oriente russo. Il sisma ha provocato tsunami in Giappone, alle Hawaii e sulla costa occidentale degli Stati Uniti, ma finora non sono stati registrati morti né danni ingenti. Allerte per il pericolo di onde anomale sono state annunciate e poi in alcuni casi revocate nel corso della giornata anche in Messico, Cina, Perù, Galapagos, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Vanuatu e Polinesia. Il peggio sembra essere passato, anche se, a distanza di ore dalla scossa avvertita alle 8. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terremoto in Kamchatka e tsunami: cosa è successo?

