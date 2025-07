Terremoto in Kamchatka di magnitudo 8.7 allerta tsunami nell’oceano Pacifico

L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 136 chilometri a est di Petropavlovsk, a una profondità di 19 chilometri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Terremoto in Kamchatka di magnitudo 8.7, allerta tsunami nell’oceano Pacifico

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka, allerta tsunami in Giappone, Russia e ovest Usa, onde oltre 4 metri

#BreakingNews POTENTISSIMO TERREMOTO DI MAGNITUDO 8.8 IN RUSSIA! ALLERTA TSUNAMI IN TUTTO IL PACIFICO Uno dei 10 terremoti più potenti mai registrati ha colpito poche ore fa le coste della penisola della Kamchatka, in Ruasia con una ma

