Terremoto in Kamchatka allerta tsunami nelle Hawaii | sirene di allarme

Uno dei terremoti più forti mai registrati al mondo ha colpito l’estremo oriente della Russia nelle prime ore di mercoledì, con una magnitudo di 8,8 che ha provocato un’allerta tsunami nella regione del Pacifico settentrionale. L’allarme è scattato anche alle Hawaii. Alcune zone della costa hanno iniziato a registrare un abbassamento del livello del mare con l’avvicinarsi delle onde dello tsunami alle isole.Uno tsunami provoca in genere un abbassamento insolito del livello dell’acqua oceanica lontano dalla costa prima dell’arrivo delle onde principali. Il sindaco di Honolulu Rick Blangiardi, durante una conferenza stampa, ha esortato i residenti a recarsi in zone più elevate. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto in Kamchatka, allerta tsunami nelle Hawaii: sirene di allarme

In questa notizia si parla di: tsunami - allerta - hawaii - allarme

Terremoto di magnitudo 7.5 nel Sud del Cile: è allerta tsunami - Il 2 maggio 2025, alle 8:58 ora locale, un potente terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito la regione di Magallanes e dell’Antartide Cilena, nell’estremo sud del Cile.

Terremoto Grecia, scossa di magnitudo 5.9 al largo di Creta: allerta tsunami. Avvertita anche in Sicilia, Puglia e Calabria - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata all'1:51 ora locale (00:51 in Italia) nel Mar Egeo meridionale, al largo dell'isola greca di Creta.

Terremoto di magnitudo 7.5 nel Sud del Cile: è allerta tsunami - Il 2 maggio 2025, alle 8:58 ora locale, un potente terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito la regione di Magallanes e dell’Antartide Cilena, nell’estremo sud del Cile.

#Terremoto fortissimo di magnitudo 8.8 al largo della #Kamchatka, In Russia. Onde di 3- 4 metri nella regione. Numerosi feriti. Allerta #tsunami anche in Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e tutta la costa ovest degli Usa. Minaccia di onde fino a 4 met Vai su Facebook

#omnibus Un terremoto di magnitudo 8.8. al largo della penisola della Kamchatka ha causato diversi feriti. E' scattata un allerta tsunami, le prime onde arrivate alle Hawaii Vai su X

Terremoto in Kamchatka, tra i più violenti mai registrati. Allerta tsunami alle Hawaii; Ondata di panico nel Pacifico: terremoto record, allarme tsunami; Forte terremoto in Russia, allerta tsunami dal Giappone alle Hawaii.

Terremoto Kamchatka, allarme tsunami negli Usa: onde sulle Hawaii. Trump: «State al sicuro» - Allerta tsunami nel Pacifico dopo un terremoto di magnitudo 8 al largo della costa russa. Secondo leggo.it

Terremoto magnitudo 8.8 in Kamchatka. Allerta tsunami sulla costa Pacifica. LIVE - Uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito l'estremo oriente russo innescando un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico e costringendo a evacuare le coste dalle ... Come scrive tg24.sky.it