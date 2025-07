Terremoto in Kamchatka allerta tsunami nel Pacifico

Petropavlovsk, 30 luglio 2025 – Un violento terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito l’oceano Pacifico a circa 136 chilometri a sudest della penisola russa della Kamchatka, nella notte tra lunedì e martedì. Secondo l’US Geological Survey (USGS), si tratta del sisma più forte mai registrato a livello globale dal disastro di Fukushima del 2011. La scossa è avvenuta a una profondità di circa 20 chilometri, in una delle aree sismicamente più attive del pianeta, al confine tra la placca del Pacifico e quella nordamericana. Onde alte fino a cinque metri sulla costa russa. Secondo le autorità russe, le onde dello tsunami hanno raggiunto la costa del distretto di Severo-Kurilsk, nella parte meridionale della Kamchatka, toccando altezze fino a cinque metri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

