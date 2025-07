Terremoto in Kamchatka | alle Hawaii code alle pompe di benzina dopo l’allerta tsunami

A Honolulu, capitale della Hawaii, lunghe code alle pompe di benzina con i residenti che temono per l’ allerta tsunami diramata dalle autorità a seguito del terremoto di magnitudo 8.8 che ha colpito la Kamchataka in Russia. Gli abitanti sono diretti in aree più alte, come consigliato dalle autorità . Il governatore delle Hawaii Josh Green ha dichiarato che i dati provenienti dall’atollo di Midway, situato a metà strada tra il Giappone e le Hawaii, hanno misurato onde di tsunami con un’altezza massima di 1,8 metri.Ha aggiunto che le onde che colpiranno le Hawaii potrebbero essere più grandi o più piccole e che è troppo presto per stabilirne l’entità . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto in Kamchatka: alle Hawaii code alle pompe di benzina dopo l’allerta tsunami

