Paura nella notte nella zona di Avellino, dove alle 2.54 un sisma di magnitudo 3.5 ha colpito l'area di Bonito, a breve distanza da Benevento. L'epicentro ha avuto una profondità di 17 km ed è stato avvertito su ampia scala, sebbene con bassa intensità . Ad averlo avvertito distintamente sono stati i comuni di Pietradefusi, Torre Le Nocelle, Calvi e San Nazzaro, oltre a quello di Bonito, situati entro un raggio di 5 km dall'epicentro. Questa stessa area è quella colpita dal terremoto dell'Irpinia nel 1980, una tragedia su vasta scala che causò oltre 2700 vittime. In quel caso il sisma fu di magnitudo 6. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 tra Avellino e Benevento

Temporin, volontario in prima linea: "Dal terremoto dell’Irpinia all’Aquila. Con gli scout anche sulle alluvioni" - Mezzo secolo di volontariato, sul fronte di terremoti e alluvioni, con la divisa degli scout, che all’epoca, gli anni 70, già ben conoscevano i primi rudimenti della protezione civile: dal Friuli, nel maggio ‘76, all’Irpinia, dal Molise a L’Aquila poi l’Emilia, e le inondazioni, ultime quelle romagnole del ‘23 e ‘24.

