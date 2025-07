Terremoto in Irpinia | scossa di magnitudo 3.5 nella notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito la provincia di Avellino nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio 2025. Il sisma è stato registrato alle ore 2:54 italiane dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con epicentro localizzato a circa 3 chilometri a sud-est del comune di Bonito, in Irpinia, a . Terremoto in Irpinia: scossa di magnitudo 3.5 nella notte L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Terremoto in Irpinia: scossa di magnitudo 3.5 nella notte

