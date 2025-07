Terremoto di magnitudo 8.8 nella Kamchatka tsunami nelle Hawaii | chiusi i porti e onde alte 5 metri Scossa più forte in quell' area dal 1952

Un violento terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito la penisola russa della Kamchatka, generando un allarme tsunami per l’intera area del Pacifico. Alle Hawaii, il governatore Josh Green ha dichiarato lo stato di emergenza e ha ordinato l’evacuazione immediata delle zone costiere, attivando i Centri Operativi Statali e di Contea. «Vi prego di prendere sul serio questa situazione», ha affermato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terremoto di magnitudo 8.8 nella Kamchatka, tsunami nelle Hawaii: chiusi i porti e onde alte 5 metri. Scossa piĂą forte in quell'area dal 1952

