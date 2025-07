Terremoto di magnitudo 8.8 in Russia lo tsunami raggiunge le Hawaii Onde fino a 3 metri anche sulla costa del Giappone – I video

Sono arrivate sulle coste dell’Alaska e delle Hawaii le prime ondate provocate dal fortissimo terremoto di magnitudo 8.8 che ha investito la penisola russa della Kamchatka durante la notte italiana. Al momento, secondo quanto riporta Bbc, la piĂą alta registrata toccava gli 1,21 metri e le onde si schiantano a terra con intervalli di circa 12 minuti l’una dall’altra. In tutto l’arcipelago però, così come la California settentrionale e l’Alaska, è in vigore la massima allerta. Dai video pubblicati sui social media è ben visibile una grande massa di acqua che si sta ritirando dalle spiagge e i rilevatori segnalano vicino ad alcune isole una rapida diminuzione della profonditĂ del mare: due segnali che indicano l’arrivo di ondate ben piĂą forti. 🔗 Leggi su Open.online

