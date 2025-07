Terremoto di magnitudo 8.8 in Russia è uno dei più forti mai registrati | mezzo mondo in attesa dello tsunami Ecco dove colpiranno le onde

Uno dei terremoti più forti mai registrati, di magnitudo 8.8, ha colpito l’estremo oriente della Russia, provocando onde di tsunami nel Pacifico e innescando allarmi in Alaska, Hawaii e altre aree costiere fino alla Nuova Zelanda. È di 8.8 la magnitudo del terremoto avvenuto nelle scorse ore nell’estremo oriente russo. Onde di tsunami hanno già colpito diverse aree del Pacifico. In diverse località è stato consigliato alla popolazione di spostarsi su terreni più elevati. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Terremoto di magnitudo 8.8 in Russia, è uno dei più forti mai registrati: mezzo mondo in attesa dello tsunami. Ecco dove colpiranno le onde

