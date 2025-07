Terremoto di magnitudo 8.8 in Russia è allerta tsunami dagli Usa al Giappone Trump | Mettetevi al sicuro!

Un terremoto di magnitudo 8.8 ha scosso nella notte tra martedì e mercoledì la penisola della Kamchatka, nell’estremo est della Russia che si affaccia sull’Oceano Pacifico. Il terremoto, uno dei piĂą potenti mai registrati dai moderni sistemi di misurazione, ha danneggiato edifici e causato il ferimento di diverse persone. Secondo lo U.S. Geological Survey, che in un primo momento avevo stimato ad 8 la magnitudo, l’epicentro del terremoto è stato 119 chilometri a sud-est della cittĂ di Petropavlovsk-Kamchatsky. Ora la preoccupazione maggiore riguarda però lo tsunami cui la scossa ha dato vita nel Pacifico, tale da generare onde sino a 4 metri di altezza. 🔗 Leggi su Open.online

