Uno dei terremoti più forti mai registrati al mondo ha colpito la regione della Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia nelle prime ore di mercoledì, con una magnitudo di 8,8 che ha provocato uno tsunami nella regione del Pacifico settentrionale. L’allarme è scattato subito in Giappone, ma anche in Alaska, alle Hawaii e su tutta la costa del Pacifico dagli Stati Uniti fino alla Nuova Zelanda. Le zone russe più vicine all’epicentro del terremoto nella penisola di Kamchatka hanno segnalato danni ed evacuazioni, ma nessun ferito grave. Il terremoto, avvenuto alle 8.25 ora giapponese (le 1.25 in Italia) si è verificato a una profondità di 20,7 chilometri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka, uno dei più forti mai registrati: allerta tsunami dal Giappone agli Usa

Uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito l'estremo oriente russo innescando un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico e costringendo a evacuare le coste dalle Hawaii al Giappone. La scossa di magnitudo 8.8 ha colpito alle 8,

Violento terremoto al largo della penisola di Kamchatka, nell'estremo oriente russo. Secondo il Centro tedesco GFZ (German Research Centre for Geosciences), l'evento ha raggiunto la magnitudo 6.6 ed è avvenuto a una profondità di circa 10 km. Dati alterna

