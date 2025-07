Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka scattata allerta tsunami | onde fino a 5 metri

(Adnkronos) - Allarme tsunami in diversi Paesi che affacciano sull'Oceano Pacifico, dal Giappone alla California, oggi mercoledì 30 luglio dopo che un potente terremoto di magnitudo 8.8 a circa 136 chilometri a sud-est della penisola di Kamchatka, nel mare di Bering, a una profondità di circa 20 chilometri secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs). Le onde hanno raggiunto anche i 5 metri. Diverse persone sono rimaste ferite in Kamchatka a causa sisma, hanno confermato le autorità locali. Il ministro della Salute della regione, Oleg Melnikov, non ha però fornito un bilancio preciso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka, scattata allerta tsunami: onde fino a 5 metri

In questa notizia si parla di: kamchatka - terremoto - magnitudo - tsunami

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Hawaii, Alaska, Ecuador e la costa ovest Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3 metri

ULTIM'ORA VIOLENTO TERREMOTO IN KAMCHATKA Uno dei terremoti più forti al mondo mai registrati ha colpito la zona della con una scossa di magnitudo 8,8 che ha causato onde di tsunami in Giappone e Alaska facendo scattare l'allerta per le Hawaii, l' Vai su Facebook

Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka fa scattare l'allerta tsunami nel Pacifico: dalla Russia fino agli Stati Uniti sono in corso evacuazioni di massa Vai su X

Russia, potente terremoto al largo della Kamchatka: scatta allerta tsunami; Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka: allerta tsunami in Russia, Giappone, Hawaii e Oceano Pacifico; Terremoto in Kamchatka di magnitudo 8.7, allerta tsunami onde fino a 4 metri in Polinesia.

Terremoto in Kamchatka di magnitudo 8.7, allerta tsunami nell'oceano Pacifico - ha fatto scattare l'allarme tsunami nell'oceano Pacifico, dal Giappone all'America. Da ansa.it

Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka, allerta tsunami in Giappone e Stati Uniti - 8 al largo delle coste, allerta tsunami nel Pacifico per Giappone, USA e Russia ... Riporta gazzetta.it