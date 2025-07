Terremoto di Magnitudo 8.8 in Kamchatka | allerta tsunami in tutto il pacifico

Onde alte fino a 3 metri dopo il sisma in Kamchatka: evacuazioni in Russia, Giappone, Hawaii e Stati Uniti sotto allerta tsunami. Un violento terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito oggi la penisola della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, provocando un’ allerta tsunami diffusa in tutto l’oceano Pacifico, dal Giappone agli Stati Uniti. Si tratta del sisma più potente registrato nella regione dal 1952, secondo il Servizio geofisico dell’Accademia russa delle scienze. Epicentro e prime conseguenze. Il terremoto è stato localizzato a circa 126-136 chilometri a sud-est di Petropavlovsk-Kamchatsky, ad una profondità compresa tra 18 e 19 chilometri, come riferito dall’ US Geological Survey (USGS). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

