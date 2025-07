Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka | allarme tsunami in tutto il Pacifico

Un violento terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito la regione russa della Kamchatka nella notte tra marted√¨ e mercoled√¨, facendo scattare un‚Äôallerta tsunami su vasta scala nel Pacifico. L‚Äôepicentro √® stato localizzato a oltre 120 chilometri da Petropavlovsk-Kamchatsky, con ipocentro a circa 20 chilometri di profondit√†. Le prime onde hanno colpito il porto di Severo-Kurilsk, nell‚Äôarcipelago russo delle Curili, sommergendo strade e infrastrutture. √ą stato dichiarato lo stato di emergenza, mentre diverse aree della citt√† risultano gravemente danneggiate. Il sisma ha innescato allarmi in Giappone, Cina, Indonesia, Filippine, Stati Uniti, Hawaii, Alaska e diversi paesi del Sud e Centro America, oltre che in varie isole e arcipelaghi del Pacifico. 🔗 Leggi su Lettera43.it ¬© Lettera43.it - Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: allarme tsunami in tutto il Pacifico

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo - kamchatka - tsunami

Terremoto al largo della Sardegna: scossa di magnitudo 2.6 a ovest di Stintino - Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, venerdì 2 maggio, al largo della costa nord-occidentale della Sardegna.

Terremoto a sud di Roma, scossa di magnitudo 2.9 risveglia i residenti - (Adnkronos) ‚Äď Terremoto nella provincia di Roma. Una scossa di magnitudo 2.9 √® stata registrata alle 3:42 di oggi, gioved√¨ 7 maggio, tra San Cesareo e Rocca Priora.

Terremoto ai Campi Flegrei, la scossa di magnitudo 4,4 √® stata avvertita anche a Napoli: ‚ÄúPersone in strada per la paura‚ÄĚ - Un terremoto di magnitudo 4.4 √® stato registrato oggi, marted√¨ 13 maggio 2025, nella zona dei Campi Flegrei: il sisma, registrato dall‚ÄôIngv con coordinate geografiche (lat, lon) 40.

#NEWS - #Terremoto di #magnitudo 8.8 in #Kamchatka, #maremoto con onde di 3 metri. Evacuazioni in #Giappone e alle #Hawaii, allerta #tsunami nell'Oceano #Pacifico, dalla #Russia agli #USA. Riguarda anche #Guam, #Hawaii e #Alaska. Numerosi feriti Vai su Facebook

#NEWS - #Terremoto di #magnitudo 8.8 in #Kamchatka, #maremoto con onde di 3 metri. Evacuazioni in #Giappone e alle #Hawaii, allerta #tsunami nell'Oceano #Pacifico, dalla #Russia agli #USA. Riguarda anche #Guam, #Hawaii e #Alaska. Numerosi feriti Vai su X

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka, tsunami di 3-4 metri nella regione. Allerta anche per Gi…; Terremoto in Kamchatka di magnitudo 8.7, allerta tsunami nell'oceano Pacifico; Sisma di magnitudo 8.8 in Kamchatka con tsunami: allerta in Giappone, Usa e Pacifico.

Terremoto magnitudo 8.8 in Kamchatka. Allerta tsunami sulla costa Pacifica. LIVE - Uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito l'estremo oriente russo innescando un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico e costringendo a evacuare le coste dalle ... Secondo tg24.sky.it

Terremoto Kamchatka, allarme tsunami negli Usa. Trump: «State al sicuro». In Giappone ordinata evacuazione centrale Fukushima - Allerta tsunami nel Pacifico dopo un terremoto di magnitudo 8 al largo della costa russa. Si legge su ilmattino.it