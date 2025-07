Terremoto di magnitudo 8.7 in Kamchatka | onde di 4 metri allerta tsunami per Russia Cina Giappone e la costa ovest degli Usa

Il terremoto in Kamchatka, nell'estremo oriente della Russia, ha provocato «numerosi feriti» ed è stato il più forte di quell'area dal 1952

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma √® stato registrato al largo della Kamchatka. √ą allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

