Un violento terremoto di magnitudo 8.7 ha colpito la regione russa della Kamchatka nella notte tra martedì e mercoledì, facendo scattare un’allerta tsunami su vasta scala nel Pacifico. L’epicentro è stato localizzato a oltre 120 chilometri da Petropavlovsk-Kamchatsky, con ipocentro a circa 20 chilometri di profondità . Le prime onde hanno colpito il porto di Severo-Kurilsk, nell’arcipelago russo delle Curili, sommergendo strade e infrastrutture. È stato dichiarato lo stato di emergenza, mentre diverse aree della città risultano gravemente danneggiate. Si segnalano numerosi feriti nella regione della Kamchatka, anche se ancora non ci sono numeri ufficiali. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Terremoto di magnitudo 8.7 al largo della Kamchatka: allarme tsunami in tutto il Pacifico

