Terremoto di magnitudo 3.5 tra province Avellino e Benevento

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 √® stata registrata nella notte tra marted√¨ e mercoled√¨ dall'Ingv tra le province di Avellino e Benevento. I comuni pi√Ļ vicini all'epicentro della scossa, delle ore 2.54, sono stati: Bonito, Melito Irpino, Grottaminarda, Mirabella Eclano e Fontanarosa nell'avellinese e Apice nel beneventano. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Terremoto di magnitudo 3.5 tra province Avellino e Benevento

Terremoto al largo della Sardegna: scossa di magnitudo 2.6 a ovest di Stintino - Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, venerdì 2 maggio, al largo della costa nord-occidentale della Sardegna.

Terremoto a sud di Roma, scossa di magnitudo 2.9 risveglia i residenti - (Adnkronos) ‚Äď Terremoto nella provincia di Roma. Una scossa di magnitudo 2.9 √® stata registrata alle 3:42 di oggi, gioved√¨ 7 maggio, tra San Cesareo e Rocca Priora.

Terremoto ai Campi Flegrei, la scossa di magnitudo 4,4 √® stata avvertita anche a Napoli: ‚ÄúPersone in strada per la paura‚ÄĚ - Un terremoto di magnitudo 4.4 √® stato registrato oggi, marted√¨ 13 maggio 2025, nella zona dei Campi Flegrei: il sisma, registrato dall‚ÄôIngv con coordinate geografiche (lat, lon) 40.

#23luglio 1930 ‚Äď Il terremoto dell'Irpinia e del Vulture (di magnitudo 6,7) colpisce le province di Avellino, Foggia e Potenza facendo 1.425 vittime. #storia Vai su X

