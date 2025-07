Terremoto di magnitudo 3.5 nella notte a Bonito AV nessun danno segnalato

Scossa avvertita dalla popolazione tra l’Irpinia e il Beneventano: nessun danno segnalato, ma cresce la preoccupazione in una zona a rischio sismico.. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato poco prima delle 3 di notte a 3 km da Bonito, in provincia di Avellino e a poca distanza da Benevento. La scossa ha avute epicentro a una profondità di 17 km. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione ma non ci sarebbero danni a persone o cose. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 2.54, Bonito, Melito Irpino, Grottaminarda, Mirabella Eclano e Fontanarosa nell’avellinese e Apice nel beneventano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

