Terremoto di 8.8 n Kamchatka Onde alte 3 metri numerosi feriti

Uno dei terremoti pi√Ļ forti mai registrati al mondo ha colpito l'estremo oriente della Russia alle 8.25 ora giapponese (quando in Italia erano l'1.25), con una magnitudo di 8,8 che ha provocato uno tsunami con onde alte 3 metri nella regione del Pacifico settentrionale. Le autorit√† locali parlano di "numerosi feriti". √ą allarme tsunami in tutto il Pacifico, dalla Russia al Giappone, fino ad Hawaii, Alaska, Ecuador e Stati Uniti. Ordinata l'evacuazione degli operai impegnati nei lavori di smantellamento della centrale nucleare di Fukushima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Terremoto di 8.8 n Kamchatka. Onde alte 3 metri, numerosi feriti

Nelle prossime ore pioggia, vento e onde alte: prolungata l'allerta meteo e attenzione anche ai fiumi - Mutano le previsioni per il territorio romagnolo, sul quale era già attiva l'allerta meteo diramata ieri, per far fronte alla perturbazione in arrivo sul nostro territorio.

Onde alte e vento di burrasca, paura in mezzo al lago: salvato surfista - Era iniziata come una semplice uscita in windsurf, un modo per godersi il lago e il vento favorevole.

Onde alte a Torre a Mare, due ragazzi recuperati da uno scoglio: le immagini del salvataggio - Recuperati dalla Guardia Costiera dopo essere rimasti isolati su uno scoglio a causa del mare mosso e del forte vento: è quanto mostrato dalle immagini del Corpo marittimo riguardante l'intervento avvenuto a Torre a Mare un paio di giorni fa.

MARE CALDISSIMO Questa mattina la temperatura del nostro mare, a 500 metri da riva, a Rimini misurava ben +29 gradi !!! Sempre al 30 giugno la temperatura del mare dal 1991 al 2000 aveva una media di +23,7 gradi. Ultimi anni, sempre il 30 giugno: 20 Vai su Facebook

Terremoto magnitudo 8,8 in Kamchatka: allarme tsunami in quasi tutto il Pacifico; Maltempo, alberi caduti e tegole pericolanti: le FOTO dei danni; Forti mareggiate sulle coste tirreniche, numerosi danni.

Terremoto magnitudo 8,8 in Kamchatka: allarme tsunami in quasi tutto il Pacifico - Onde alte fino a 4 metri sulle coste russe con danni a edifici e numerosi feriti. Riporta ticinonews.ch

Onde alte due metri e il traghetto è affondato - il Giornale - Onde alte due metri e il traghetto è affondato Molti dei sopravvissuti sono stati trovati privi di sensi dopo aver vagato per ore in acque agitate. Come scrive ilgiornale.it