Terremoto di 8.8 in Kamchatka Onde fino a 5 metri tsunami in Hawaii e Giappone

Uno dei terremoti più forti mai registrati al mondo ha colpito l'estremo oriente della Russia alle 8.25 ora giapponese (quando in Italia erano l'1.25), con una magnitudo di 8,8 che ha provocato uno tsunami con onde alte fino a 5 metri nella regione del Pacifico settentrionale. Le autorità locali parlano di "numerosi feriti". È allarme tsunami in tutto il Pacifico, dalla Russia al Giappone, fino ad Hawaii, Alaska, Ecuador e Stati Uniti. Ordinata l'evacuazione degli operai impegnati nei lavori di smantellamento della centrale nucleare di Fukushima.

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti - L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 119 chilometri a est di Petropavlovsk a una profondità di 20,7 chilometri

Terremoto Kamchatka di 8.7 oggi: onde tsunami di 3-4 metri. Allerta in Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii - Un terremoto di magnitudo 8.7 ha colpito oggi la regione orientale della penisola della Kamchatka, circa 133 km a sud est di Petropavlovsk Kamchatsky, una città di 165.

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.7 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti - L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 136 chilometri a est di Petropavlovsk a una profondità di 19 chilometri

