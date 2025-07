Terremoto di 8.8 in Kamchatka e onde di 3 metri | Lo tsunami raggiunge le Hawaii Trump | state al sicuro Allerta in Giappone

Ordinata l'evacuazione degli operai impegnati nei lavori di smantellamento della centrale nucleare di Fukushima. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Terremoto di 8.8 in Kamchatka e onde di 3 metri | Lo tsunami raggiunge le Hawaii. Trump: state al sicuro. Allerta in Giappone

In questa notizia si parla di: terremoto - kamchatka - onde - metri

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Hawaii, Alaska, Ecuador e la costa ovest Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3 metri

#NEWS - #Terremoto di #magnitudo 8.8 in #Kamchatka, #maremoto con onde di 3 metri. Evacuazioni in #Giappone e alle #Hawaii, allerta #tsunami nell'Oceano #Pacifico, dalla #Russia agli #USA. Riguarda anche #Guam, #Hawaii e #Alaska. Numerosi feriti Vai su X

#Terremoto fortissimo di magnitudo 8.8 al largo della #Kamchatka. Allerta #tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e tutta la costa ovest degli Usa. Minaccia di onde fino a 4 metri. Numerosi feriti nella penisola russa. E' il più forte dal 1 Vai su Facebook

Sirene tsunami in Giappone, onde fino a 4 metri dopo il terremoto in Kamchatka; Terremoto 8.8 in Kamchatka: allerta tsunami nel Pacifico; Terremoto di 8.8 in Kamchatka. Onde alte 3 metri, numerosi feriti.

Terremoto di magnitudo 8.7 in Kamchatka: onde di 4 metri, allerta tsunami per Russia, Cina, Giappone e la costa ovest degli Usa - La Jma stima che uno tsunami alto fino a 3 metri potrebbe colpire la costa di Hokkaido, nel nord del Giappone, e le isole Ogasawara, nel sud. msn.com scrive

Terremoto magnitudo 8.8 in Kamchatka. Allerta tsunami sulla costa Pacifica. LIVE - Uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito l'estremo oriente russo innescando un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico e costringendo a evacuare le coste dalle ... Da tg24.sky.it