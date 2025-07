Terremoto di 8.8 in Kamchatka e onde di 3 metri | Lo tsunami raggiunge la California Trump | state al sicuro Allerta in Giappone

Ordinata l'evacuazione degli operai impegnati nei lavori di smantellamento della centrale nucleare di Fukushima. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Terremoto di 8.8 in Kamchatka e onde di 3 metri | Lo tsunami raggiunge la California. Trump: state al sicuro. Allerta in Giappone

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Sisma di magnitudo 8.8 in Kamchatka: allerta tsunami in Giappone, Russia, Usa e costa del Pacifico - I medici restano vicini al paziente in sala operatoria durante il sisma (Video); Terremoto magnitudo 8.8 in Kamchatka. Allerta tsunami sulla costa Pacifica. LIVE; Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone e costa ovest degli Usa. Le prime onde sono arrivate alle Hawaii.

Terremoto magnitudo 8.8 in Kamchatka. Allerta tsunami sulla costa Pacifica. LIVE - Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha reso noto che l'onda più alta registrata finora alle Hawaii era di 1,21 metri ed ha colpito la costa della città di Haleiwa, nella contea di Honolulu. Si legge su tg24.sky.it