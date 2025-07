Terremoto devastante in Kamchatka | Chirurghi coprono e proteggono il paziente

Scossa di magnitudo 8.8 sorprende una sala operatoria: medici eroici proteggono il paziente. Nella mattina di mercoledì 30 luglio, un violentissimo terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito la penisola della Kamchatka, in Russia, sorprendendo la popolazione e generando una massiccia allerta tsunami estesa fino a Giappone, Hawaii e Perù. L'evento sismico è stato classificato come uno dei sei più potenti mai registrati nella storia. Il sisma interrompe un intervento chirurgico: la reazione dei medici fa il giro del mondo. Nel pieno del caos causato dal terremoto, un video circolato sui social ha documentato il momento in cui la scossa ha raggiunto una sala operatoria.

Il terremoto in Kamchatka sorprende i chirurghi in sala operatoria: l'equipe copre il paziente e trattiene la barella - Il terremoto di magnitudo 8,8 che ha colpito la Kamchatka, in Russia, questa mattina (mercoledì 30 luglio) ha sorpreso una squadra di chirurghi in sala operatoria. Lo riporta msn.com

