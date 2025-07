Terremoto ad Avellino nella notte | magnitudo 3.5 epicentro Bonito

Terremoto di magnitudo 3.5 nella notte a Bonito (Avellino); la scossa a 17 chilometri di profonditĂ . Non si segnalano danni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Terremoto in provincia di Avellino, scossa 2.1 di magnitudo con epicentro a Venticano - Scossa di terremoto 2.1 con epicentro a Venticano, in Alta Irpinia: non si registrano danni a persone o cose.

Terremoto nella notte in Irpinia: sisma di magnitudo 3.5 a Bonito (Avellino) - Una lieve scossa ha svegliato la provincia di Avellino: nessun danno, allerta contenuta tra gli abitanti

Scossa di terremoto in Irpinia: magnitudo 3.5 nella notte a Bonito, in provincia di Avellino - BONITO (AVELLINO), 30 LUGLIO 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito l'Irpinia nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio, con epicentro localizzato a pochi chilometri dal comune di Bonito, in provincia di Avellino.

