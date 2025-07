Terremoto 8.8 in Kamchatka nelle case trema tutto | le immagini

Uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito l'estremo oriente russo innescando un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico e costringendo a evacuare le coste dalle Hawaii al Giappone. La scossa di magnitudo 8.8 ha colpito alle 8,24 locali (poco dopo la mezzanotte in Italia) al largo di Petropavlovsk, nella remota penisola russa della Kamchatka, ed è stato uno dei 10 più forti mai registrati: le immagini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Terremoto 8.8 in Kamchatka, nelle case trema tutto: le immagini

In questa notizia si parla di: kamchatka - tutto - immagini - terremoto

Super terremoto devasta la Kamchatka: magnitudo 8.8, allerta tsunami in tutto il Pacifico - Una delle scosse più potenti del secolo scuote l’Estremo Oriente russo: onde alte fino a 4 metri, blackout, feriti e intere comunità evacuate.

Un mega terremoto ha colpito la Kamchatka. Incubo tsunami in tutto il Pacifico - Uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito l'estremo oriente russo, innescando un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico e costringendo a evacuare le coste dalle Hawaii al Giappone.

Terremoto di magnitudo 8.7 al largo della Kamchatka: allarme tsunami in tutto il Pacifico - Un violento terremoto di magnitudo 8.7 ha colpito la regione russa della Kamchatka nella notte tra martedì e mercoledì, facendo scattare un’allerta tsunami su vasta scala nel Pacifico.

#NEWS – #SeveroKurilsk, le drammatiche immagini aeree mostrano i danni provocati dallo #tsunami nella città portuale russa, a poche ore dal potente #terremoto che ha colpito la penisola di #Kamchatka. Strutture distrutte e infrastrutture sommerse. Le onde Vai su X

Il #terremoto di magnitudo 8.8 in #Kamchatka, in #Russia. Si contano danni e feriti. Allarme #tsunami in tutto l’Oceano Pacifico, fino alla #California... Vai su Facebook

Violento terremoto e tsunami contro la Kamchatka. Le immagini del disastro e dell'allerta maremoto in tutto il Pacifico; Le immagini del terremoto in Kamchatka: nelle case trema tutto, suppellettili e bottiglie cadono dagli scaffali; Terremoto 8,8 in Kamchatka in Russia, allerta tsunami in tutto il Pacifico.

Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka: scatta l’allerta tsunami in tutto il Pacifico. Le prime immagini - Scattato l'allarme tsunami nell'oceano Pacifico, dal Giappone all'America. Da newsmondo.it

Terremoto al largo della Kamchatka, allerta tsunami dal Giappone alle Hawaii: le immagini - 8 in territorio russo è tra i dieci più forti mai registrati al mondo. Lo riporta vanityfair.it