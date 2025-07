Terremoto 8.8 in Kamchatka con tsunami allerta in Giappone Usa e Pacifico

Un terremoto tra i più forti mai registrati al mondo ha colpito l’estremo oriente della Russia, con epicentro nella penisola di Kamchatka, nelle prime ore di mercoledì, con una magnitudo di 8,8 che ha provocato uno tsunami nella regione del Pacifico settentrionale. L’allarme è scattato anche in Alaska, alle Hawaii e su tutta la costa del Pacifico fino alla Nuova Zelanda. Le zone russe più vicine all’epicentro del terremoto hanno segnalato danni ed evacuazioni, ma nessun ferito grave. Il terremoto, avvenuto alle 1.25 ora italiana, ha avuto una magnitudo preliminare di 8,0, secondo i sismologi giapponesi e statunitensi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto 8.8 in Kamchatka con tsunami, allerta in Giappone, Usa e Pacifico

