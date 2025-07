Nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2025, un terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito l‚Äôestremo oriente russo, con epicentro a circa 120 chilometri a est di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondit√† di poco pi√Ļ di 19 chilometri. Secondo le autorit√† locali si tratta della scossa pi√Ļ potente da decenni nella regione. Sono stati segnalati feriti lievi e danni a diversi edifici, tra cui una scuola e un porto. In numerose aree costiere sono state avviate evacuazioni precauzionali. Onde fino a 4 metri: tsunami in azione. Il sisma ha generato onde di tsunami tra i 3 e i 4 metri, che hanno sommerso tratti di costa e trascinato via diverse imbarcazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Terremoto 8.8 in Kamchatka: allerta tsunami nel Pacifico, previste onde di 4 metri