Terremoti quali sono i 10 più potenti mai registrati

Il sisma di magnitudo 8.8 che ha colpito la della Kamchatka nell’estremo Oriente della Russia si classifica fra i dieci più potenti mai registrati. Ecco una panoramica secondo l’U.S. Geological Survey. BIO BIO (Cile) – Nel 1960 un terremoto di magnitudo 9,5 colpì la regione centrale del Cile. Conosciuto come il terremoto di Valdivia o il grande terremoto del Cile, il più forte mai registrato, causò oltre 1.600 vittime nel Paese e oltre, la maggior parte delle quali a causa del conseguente tsunami. Migliaia di persone rimasero ferite.. ALASKA (Usa) – Nel 1964, un terremoto di magnitudo 9,2 scosse il Prince William Sound in Alaska, durando quasi 5 minuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoti, quali sono i 10 più potenti mai registrati

